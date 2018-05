Caraballo insta a sindicatos y patronal a mejorar el convenio del campo

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha instado a los sindicatos y la patronal a sentarse a analizar el actual convenio del campo de la provincia, compararlo con otros acuerdos de otras provincias andaluzas de similares características e incorporar o modificar las medidas que sean justas y necesarias de manera que Huelva tenga el mejor convenio que se pueda tener. El líder de los socialistas onubenses, tras mantener diversos encuentros con sectores implicados y afectados de diversa índole, considera que “una tierra productiva y rica como la nuestra, con una agricultura floreciente, rentable, moderna, merece tener una clase trabajadora que acuda a su faena diaria con todas las garantías y con la máxima seguridad y, por supuesto, teniendo la tranquilidad de percibir un salario justo y digno y no destacar por tener el peor acuerdo de toda la comunidad”.

El nuevo convenio “tiene que recoger, sin duda, mejores retribuciones”, a juicio de Ignacio Caraballo, por ello, hace un llamamiento al tejido empresarial onubense para que, siempre que sea posible, acometa esas mejoras salariales. “Los tiempos han cambiado y no podemos guiarnos de un convenio que en muchos aspectos ha quedado obsoleto, no solo desde el punto de vista salarial, sino también desde una óptica social. El actual sistema –ha argumentado el secretario general- requiere competitividad y una empresa no es competitiva si sus trabajadores realizan su labor en unas condiciones que no son justas ni se adaptan a la realidad de las personas y de las familias. La innovación no solo hay que verla en la fase final de la producción, sino en todo el ciclo, por eso es importante que los trabajadores del campo puedan ver sus condiciones mejoradas, porque al final será más productivo su trabajo y, por tanto, el resultado final de la cadena de producción se verá notablemente mejorado”.

“La patronal tiene que ver que si se mejoran las condiciones de estos trabajadores, ello repercutirá en su propio beneficio y la recuperación económica será real, llegará a las familias, las empresas y la sociedad en general se verá beneficiada”. Por todo ello, Caraballo ha mostrado su confianza en que las organizaciones empresariales y sindicales puedan ser capaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poder firmar un convenio nuevo, que ofrezca calidad y proporcione seguridad a empresarios y trabajadores y que contemple mejores retribuciones para éstos.

Por ello, ha hecho un llamamiento no sólo a la concertación y al consenso entre los agentes sociales y económicos sino también a la responsabilidad que tienen para contribuir al desarrollo del empleo y de la actividad agrícola onubense. Así, ha insistido en la suma importancia de la concertación social para resolver los conflictos que puedan plantearse y ha pedido a empresarios y trabajadores implicación y compromiso para, precisamente, garantizar la paz social y la mejora del empleo mediante el consenso y el diálogo.

Por citar una muestra práctica, el convenio de Córdoba establece salarios más altos en las categorías equiparables en el año 2017. Los trabajadores eventuales, que son los mayoritarios, los salarios diarios más básicos en esa provincia en 2017 eran de 43,03 euros para labores de siembra y recolección, frente a los 39,50 euros de los peones cualificados y los 38,09 euros de los peones no cualificados de Huelva. Todo ello, sin contar que, mientras que el convenio de Huelva se encuentra denunciado y sin incremento respecto a 2017, el de Córdoba recoge una subida del 1,4% este año, del 1,4% en 2019 y del 1,5% en 2020.

El secretario general es consciente de que la Reforma Laboral impuesta en 2012 por el Gobierno central del Partido Popular “se impuso sin diálogo ni consenso y solo sirvió para destruir empleo, promover los contratos temporales y la precariedad en el empleo de todo tipo, también en el empleo agrario”. Esta nueva normativa que ha levantado a un país entero en contra, “solo ha logrado desregularización, inestabilidad y precarización, lo que ha conducido al empobrecimiento de la clase trabajadora. Un partido como el nuestro tiene que velar por que, ante este panorama, las cosas puedan mejorarse buscando el intríngulis necesario para beneficio de los trabajadores”, ha dicho Caraballo.

Por ello, el secretario general ha asegurado, para terminar, que “desde el PSOE y desde las instituciones que gobernamos seguiremos reclamando la derogación de esa reforma y su sustitución por un marco normativo consensuado más justo, basado en la estabilidad y la calidad en el empleo, que además garantice la igualdad de salarios entre hombres y mujeres”.