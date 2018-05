San Juan declara la guerra a cucarachas y mosquitos

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La campaña tiene lugar durante los meses de mayo a septiembre

Este miércoles día 23 será el primer día de tratamiento contra los mosquitos y el 25 el de las cucarachas en San Juan del Puerto. Así lo ha dado a conocer la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento coordinada por Raúl Corralejo que, en colaboración con la Diputación Provincial de Huelva por medio del Servicio de Control de Mosquitos, reducirá las plagas en las zonas residenciales del núcleo urbano del municipio.

Las herramientas que las instituciones tienen para ello, se sustenta en la aplicación de medidas correctoras en el uso de biocidas para el control de mosquitos adultos. Dichas medidas se ajustarán a un conjunto de criterios que permita minimizar los efectos no deseados derivados del uso de biocidas, ya sea a las personas o a otras especies que no son objeto de control, de manera que sean compatibles con los usos residenciales y de ocio (turismo, actividades de ocio en espacios abiertos, etc.)

Como ha concretado Corralejo, desde mayo a septiembre determinadas zonas urbanas y residenciales del municipio se verán afectadas por la llegada de los mosquitos culícidos procedentes de zonas de cría larvaria situadas preferentemente en medios estuarinos o de terrenos encharcados que actúan como focos de producción de estos insectos. Y será mediante dos tipos de tratamientos, los denominados ‘barrera’ y ‘espaciales’ los que se apliquen.

Tanto desde el Servicio de Control como desde la propia concejalía del Ayuntamiento que para una mayor información pone a disposición el teléfono 959 35 60 00 ó www.lineaverdesanjuandelpuerto.es , se recuerda que buena parte de los biocidas utilizados pueden provocar efectos no deseados a las personas o animales domésticos que accidentalmente pueden entrar en contacto con aquellos, por lo que en las zonas donde se apliquen quedarán acotadas o señalizadas quedando restringido el uso de la población incluido animales de compañía.