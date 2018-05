La ONCE deja en Isla Cristina un sueldazo de 240.000 euros

now playing

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros en premios, a un vecino de la localidad onubense de Isla Cristina, donde Antonio Fragoso vendió ayer el cupón agraciado con esa fortuna en su punto de venta ubicado en la Gran Vía del municipio.

Fragoso, que vende los domingos en el mercadillo de Isla Cristina, lleva cuatro años como vendedor de la ONCE y esta mañana se mostraba “todo nerviosito” por la suerte repartida ayer. “No me puedo hacer a la idea a quién le ha podido tocar porque el pueblo ayer estaba vacío. Está todo el mundo en el Rocío –explicaba-. Pero es una alegría muy grande”. Antonio precisa que el total del premio repartido asciende a 241.600 euros porque también repartió otros cuatro cupones premiados con 400 euros y para él es importante que se sepa. “Es que aquí el asunto del mar está muy mal y cuando falla, falla todo”, subraya.

El mismo sorteo ha dejado otro Sueldazo igual en la localidad granadina de Almuñécar además de un cupón premiado con 20.000 euros en Sevilla y La Palma del Condado (Huelva), por lo que, en total, ha repartido 520.000 euros entre las provincias de Huelva, Granada y Sevilla.

Este sorteo del sábado 19 de mayo estaba dedicado a España, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a la campaña Solidaridad con Iberoamérica, y ha repartido el resto de premios entre Baleares y la Comunidad de Madrid.

El viernes, 90 millones con el Eurojackpot

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Y para el próximo viernes, 25 de mayo, el Eurojackpot de la ONCE ofrece su mayor bote, un premio de 90 millones de euros. Es la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia).

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.