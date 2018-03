Padres de asesinados claman en Huelva que la prisión permanente es “justicia y no venganza”

Padres y familiares de niños asesinados han exigido a los políticos el mantenimiento de la prisión permanente revisable en una concentración en la Plaza de las Monjas de Huelva capital. Juan José Cortés, el padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer; Ruth Ortiz, Natividad Cano, madre de Ana María Jerez Cano, el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, y los familiares de María Domínguez y su padre, Miguel Ángel, entre otros muchos afectados, han hablado en una concentración en favor del mantenimiento de la prisión permanente revisable y en apoyo a las familias que han perdido a un hijo, a un nieto, un familiar por muerte violenta.

“Pedimos justicia y no venganza”, han reiterado en una plaza abarrotada de gente -6.000 personas, según la Subdelegación del Gobierno-, que clamaban: "No estáis solos", "¡Que aparezca Marta!" o "¡Queremos justicia!". En las intervenciones, se ha agradecido el apoyo ciudadano y de las fuerzas de seguridad del Estado y se ha apelado a la conciencia de los políticos para que no derogen una ley que "protege a los más vulnerables de estos depredadores". "Para que la muerte de nuestros hijos no se quede en una página de sucesos" y que "la clase política se ponga a la altura para evitar el sufrimiento de nuevas familias. Para lograr una sociedad más justa para nuestros hijos", ha señalado Juan Carlos Quer en la lectura del manifiesto.

Quer señaló que la prisión permanente revisable "no es negar el derecho de reinserción después de cumplir una pena acorde con el delito tan atroz que han cometido". Reconoció que "tenemos el Código Penal más duro, pero la experiencia nos está diciendo que se comportan como monjitas en la cárcel para acceder al tercer grado y buscar inocentes a quienes violar y asesinar", por lo que apostó por dejarlos en libertad cuando estén rehabilitados tras exhaustivos informes psiquiátricos y psicológicos y que se hayan arrepentido. Recordó que la prisión permanente revisable está en países como Francia, Reino Unido, Bélgica y Suiza, y está abalada por el Tribunal de Derechos Humanos.

El padre de Diana Quer negó que se trate de venganza sino de justicia, y tuvo tuvo palabras de reconocimiento al pueblo español, "que necesita una clase política a la altura de los sentimientos en el corazón de los ciudadanos".

Quer, que agradeció a Huelva "la dignidad con la que representa a toda la sociedad", insistió en que este movimiento es apolítico y apeló a la plataforma change.org, "que es lo que nos da la fuerza de cada firma que recibimos, que es una sonrisa de nuestros hijos desde el cielo". "Empezamos con 6.000 firmas, hoy tenemos 3 millones y si hacen falta 10 millones, lo lograremos", aseveró mientras pedía un aplauso en apoyo a las víctimas de violencia de género.

Por su parte, Ruth Ortiz, agradeció un apoyo que las familias nunca van a olvidar e instó a participar en la concentración que se convocará en apoyo a las familias de las víctimas del doble crimen de Almonte.

Juan José Cortés defendió la prisión permanente revisable para evitar que "si hay asesinos que puedan destrozar la vida de las familias, que se queden en la cárcel hasta que estén reinsertados". El padre de Mari Luz Cortés señaló que Huelva fue "la primera en apoyarme en la recogida de firmas y diez años después aquí estamos luchando. Huelva tiene un corazón blanco, me habéis visto mucha veces llevar una camisa blanca como símbolo de la justicia y de la paz. Mi hija lo ha transformado en lucha por la justicia, la paz y la concordia ¡Gracias Huelva!

Antonio del Castillo, que calificó de "héroes y protectores de nuestros derechos" a las fuerzas de seguridad del Estado, apuntó que "estamos reunidos por las víctimas, a las que conocemos y a las que no, y hay muchas familias que siguen sin poder encontrar a sus seres queridos".

Natividad Cano apeló "a la conciencia de los políticos, que siguen sin ver la verdad de un pueblo cuando nos dicen que la prisión permanente revisable es actuar en caliente y por venganza. Se trata del derecho de las víctimas, porque los derechos humanos de los asesinos ya están recogidos". Cano animó a volcarse con los padres de Marta del Castillo y las familias de Miguel Ángel y María, asesinados en Almonte, que están sufriendo tanto mientras su asesino está en la calle".

Entre otros familiares de víctimas, agradecieron el apoyo Manuela Flores, madre de Manuel Flores, de Isla Cristina, asesinado hace siete años "por hacer el bien a una persona"; Francisca, el padre de Francisco, el joven de 17 años muerto en la estación de Cartaya en el 92, que se ofreció a ayudar en todo lo que pueda; o los familiares de los asesinados en el doble crimen de Almonte, quienes pidieron apoyo para su caso -en el Supremo después de que el acusado quedase absuelto por un tribunal popular y que el TSJA rechazase el recurso- en una concentración que se convocará próximamente.

Un minuto de silencio, la lectura de un poema y una carta a los seres queridos asesinados y la canción 'Libre y sin miedo' se fueron intercalando en un acto que contó con la asistencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez; el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno; y su secretaria de general, Dolores López; así como el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, miembros del partido en el Gobierno que, junto a Ciudadanos, tiene mayoría en la Mesa del Congreso para bloquear la iniciativa de derogación presentada por el PNV y que cuenta con el apoyo de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y los partidos nacionalistas y de izquierda del Grupo Mixto.