ANCCO pone a disposición de todos los cardíacos onubenses la pulsera QR Vida

La Asociación Cardíaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (ANCCO), con la colaboración de la empresa Gabitel Ingenieros, se encuentra en el último tramo para cumplir con una de sus máximas aspiraciones para el presente ejercicio, que no era otra que de poner a disposición de todos los cardíacos onubenses, tanto de Huelva capital como de la provincia, de la pulsera QR Vida.

Esta pulsera tiene impreso un código QR que podrá ser leído por cualquier teléfono con un lector de códigos instalado. De esta forma se accederá rápidamente a una ficha personal donde se encontrarán datos de especial interés para una pronta asistencia médica. Los usuarios de las pulseras podrán identificarse como pacientes cardíacos anticoagulados o de otra patología, de una forma simple y precisa. Con todo esto se facilitará la labor de los profesionales sanitarios y será especialmente útil en casos de pérdida de conocimiento..

ANCCO, que dentro de sus objetivos están los de orientar, asesorar, educar, formar y defender los derechos de los pacientes cardíacos, ha querido que unas de sus prioridades fuera el ofrecer a todos sus asociados que hayan realizado ya su donación en el primer semestre de este año, de forma totalmente gratuita, esta pulsera QR Vida.

Para todos los que estén interesados en obtener una de estas pulseras sólo tendrán que entrar en la página web de ANCCO www.corazononubense.org donde se encuentra habilitado un espacio con un formulario de solicitud para reservar su pulsera QR Vida. Muy importante recordar que ahora mismo sólo podremos encargar un nú­mero determinado de éstas, pues su coste es elevado para la tesorería de la asociación y que, por lo tanto, se irán reservando las mismas por orden de inscripción.

No obstante, desde ANCCO también se está estudiando la fórmula de poner a disposición de todos aquellos pacientes que aún no hayan realizado su donación o que no sean socios de la asociación para que también dispongan de este dispositivo que estamos seguro que va a conseguir ayudar en la atención sanitaria de todos los cardíacos.

En la imagen que ilustra esta información puede verse uno de los modelos existentes de estas pulseras, que tal vez no se corresponda con el que se ponga a disposición de los asociados, pues aún está por decidir el modelo de pulsera o colgate. Pero sí que queremos recordar la importancia de llevar siempre puesto uno de estos dispositivos con los que ante una situación de emergencia, los profesionales sanitarios puedan acceder a nuestros datos médicos lo antes posible, especialmente para todos aquellos pacientes que se encuentran anticoagulados.

Para más información, www.corazononubense.org, correo electrónico contacto@corazononubense.org, teléfono 644 90 29 54, y en los próximos días en la nueva sede de la asociación en calle Río de la Plata s/n (antiguo edificio Los Desniveles, La Orden).