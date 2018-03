IU y el PCA exigen el cumplimiento de la Ley de Memoria y que se borren de Huelva los símbolos franquistas

Silvia Zambrano, responsable provincial de Organización de IU en Huelva, junto con Rafael Sánchez Velo, secretario provincial del PCA y responsable de la Red de Activistas, han expuesto los incumplimientos de la Junta de Andalucía a la hora de aplicar la Ley de Memoria Democrática, de cuya aprobación en el Parlamento Andaluz se cumple hoy un año. Por ello, Izquierda Unida exige a la Junta de Andalucía que “dote a esta Ley de un presupuesto, del que carece para poder llevarse a cabo, y se disponga a establecer mecanismos de coordinación entre la propia Junta de Andalucía y los ayuntamientos para aplicarla en cada localidad”, según ha explicado Rafael Sánchez Velo.

Según IU, la Junta de Andalucía tampoco está interviniendo para eliminar la simbología franquista que sigue luciendo en espacios públicos y privados de Huelva, como sucede con el azulejo franquista instalado en la fachada de la iglesia de la Concepción o las numerosas calles, avenidas y hasta barriadas con nombres de fascistas. Así, en Huelva toda una populosa barriada se sigue denominando José Antonio, cuyas calles están plagadas de nombres de falangistas. Precisamente, la comisión municipal sobre Memoria Democrática del Ayuntamiento de Huelva se reúne hoy mismo para abordar todas estas denominaciones, aunque la Junta de Andalucía lleva un año sin hacer nada para que se cumpla la Ley de Memoria Democrática. Sobre la idea de llevar la Memoria Democrática a las escuelas para divulgarla y adecentar los Lugares de la Memoria para que sirvan de memorial en homenaje a las víctimas, como sucede con Isla Saltés, donde hubo campos de concentración, la vieja cárcel de Huelva que se cae a pedazos o el muro de fusilamientos en el Parque Moret, el cementerio de Nerva y el resto de lugares, "es algo que no forma parte, en absoluto, de lo que la Junta de Andalucía tiene intención de hacer", asegura Silvia Zambrano.

Sánchez Velo señala que en la provincia de Huelva, "sólo los municipios de la capital y de Aljaraque tienen constituidas sendas comisiones municipales para aplicar la Ley de Memoria Democrática, con los que se están tratando de realizar censos de víctimas del franquismo, cambiar el nombre de calles que la incumplen y otras medidas encaminadas a recordar y divulgar la verdadera historia de nuestros pueblos, que sigue sepultada por los vestigios de la propaganda franquista". Sánchez Velo destaca que, en ambos casos, estas comisiones municipales han sido impulsadas a iniciativa de los grupos municipales de Izquierda Unida y por el tenaz esfuerzo del movimiento memorialista onubense, “mientras que la Junta de Andalucía las mira desde lejos, sin intervenir ni apoyarlas”.

Ante esto, Izquierda Unida exige a la Junta de Andalucía que “se crea la Ley de Memoria Democrática, la aplique en toda su extensión y con presupuestos suficientes, para lo que, entre otras medidas, tiene que ponerse a trabajar conjuntamente con todos los ayuntamientos, lo que no ha hecho hasta ahora de ningún modo”, expone Sánchez Velo.

El dirigente provincial de IU también se ha referido a la nula implicación de la Junta de Andalucía para impulsar una moción de Izquierda Unida, aprobada en la Diputación Provincial, para que Huelva disponga de un Centro de Interpretación de la Memoria. “Para los responsables políticos del PSOE en la Junta de Andalucía, la Ley de Memoria Democrática se ha quedado en una mera cuestión propagandística, que les viene muy grande aplicarla”, denuncia Sánchez Velo.

Por su parte, Silvia Zambrano ha detallado que “la Ley Andaluza de Memoria Democrática despertó la ilusión de las familias de las víctimas y de la sociedad onubense, porque venía a remediar el olvido y la injusticia cometidas sobre miles de personas, a lo largo de toda la geografía onubense, y acabar con el lamentable reconocimiento que siguen teniendo las figuras vinculadas con el fascismo que siguen luciendo en nuestras calles por doquier”.

Sin embargo, esta Ley “sigue siendo papel mojado” porque no tiene dotación económica para aplicarse, no se han desarrollado los reglamentos que requiere su ejecución, y nada se ha hecho para realizar censos de las víctimas de la represión franquista que permanecen sepultadas y sin identificar, que en Huelva se estima que fueron entre 6.000 y 8.000 personas. Además, la Junta incumple flagrantemente los protocolos sobre las exhumaciones, al no denunciarlas ante los tribunales de Justicia, no proceder a identificarlas genéticamente para poder individualizarlas y, mucho menos., divulgar las circunstancias históricas de estos asesinatos y desapariciones. En el caso de Huelva, hay fosas comunes localizadas en la capital, en Nerva y en otros enclaves, mientras que la Junta de Andalucía no ha hecho nada serio para exhumar a los restos de las víctimas que yacen en estos emplazamientos.