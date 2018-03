Kiko Ramírez dice ahora que la oferta del Recreativo no le interesaba

now playing

Fue uno de los entrenadores contactados por el Recreativo tras el cese de Ángel López, y mientras se decidía el futuro de César Negredo. Desde el Nuevo Colombino se argumentó que no vino al Decano por sus problemas para desvincularse contractualmente del Wisla de Cracovia. Aunque ahora, tiempo después, Kiko Ramírez ofrece una versión diferente.

"Tengo propuestas de España, pero no son ofertas que me interesen. Estoy esperando por ahora", detalla el preparador tentado por los albiazules en una entrevista concedida al portal polaco www.wislaportal.pl/.

Sí confirma, en cambio, que "el problema de mi contrato aún no se ha resuelto. De hecho, en términos de contrato, todavía soy un entrenador del Wisla. Hasta que no llegue a un acuerdo con el club, no puedo tomar un empleo en otro equipo", insiste.