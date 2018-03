El PSOE espera del Congreso una respuesta positiva a la petición de alcaldes del Condado

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, ha depositado su confianza en que la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados atienda las peticiones de los alcaldes socialistas de los municipios afectados por el trasvase del Condado, quienes ayer se trasladaron a Madrid para pedir con urgencia una reunión con sus componentes tras la falta de respuestas del Gobierno central. Concretamente, los ediles reprochan la pasividad de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que “no ha abierto la boca para mostrar su postura y la de su Ministerio con el gran problema de agua que tiene esta comarca onubense”.

Para Manuel Domínguez, García Tejerina “demuestra con su absoluta pasividad su desprecio e indolencia con esta tierra, una provincia que depende en buena medida de su Ministerio, por la multitud de competencias que comparte en materia hídrica, hidráulica, medioambiental, pesquera, agrícola, etcétera. Es más que patente el poco o nulo interés que esta ministra tiene por los principales problemas de Huelva”. Los socialistas onubenses “le preparamos incluso una secuencia de visita, cuando se produjeron los daños por el temporal el año pasado, para que viniera a Huelva y conociera sus problemas, sus inquietudes y a su gente. Recibimos la callada por respuesta”, ha aseverado el portavoz.

Los socialistas recuerdan, por citar los ejemplos más relevantes, que “es la ministra que tiene que atajar la regeneración del litoral y abordar ahora las ayudas extraordinarias que tienen que librarse para hacer frente a los destrozos causados por el temporal. Es la ministra del Parque Nacional de Doñana, que no conoce siquiera y sobre el que pesa un proyecto de gasoducto del que tampoco conocemos su postura. Son de su competencia los múltiples problemas que padece el sector pesquero. Es de su competencia y su responsabilidad el asunto de los fosfoyesos en la capital y no hace ni dice nada. No sabemos a qué estará esperando para volver a licitar las obras paralizadas de la presa de Alcolea hace ya casi un año. Es la responsable directa de que el trasvase de agua al Condado aún no sea una realidad, porque la Junta terminó hace meses la obra que le correspondía y el Parlamento de Andalucía le ha hecho los deberes, tal es la Ley de Trasvase, que tenía que haberla elaborado su Ministerio”.

Por ello, los alcaldes de Bonares, Juan Antonio García; de Lucena, David Vivas; de Moguer, Gustavo Cuéllar; de Rociana, Diego Pichardo; y la alcaldesa de Almonte y vicesecretaria general del PSOE de Huelva, Rocío Espinosa, han decidido invitar a los miembros de la Comisión a visitar el entorno de Doñana para que conozcan de primera mano la realidad de una zona que espera año tras año poder contar con el agua necesaria para regar sus campos. Han registrado en el Congreso un plan de visitas con un programa de reuniones con los agentes más relevantes de una comarca de unos 110.000 habitantes, cuyo motor económico es básicamente la agricultura, que genera una mano de obra de más de 90.000 puestos de trabajo y, por tanto, también actúa como motor dinamizador para los 16 pueblos que componen el Condado onubense.

Por ello, los socialistas se ven obligados a dar este paso ante la urgencia de que se incluya en el orden del día del Pleno la Proposición de Ley de Trasvase para que llegue el agua al Condado y han exigido al Ejecutivo de Rajoy que de manera inmediata ordene el debate de normativa que remitió el Parlamento de Andalucía a las Cortes para garantizar el trasvase de 15 hectómetros cúbicos a la zona del Condado. En esta línea, han remarcado que “este trasvase es vital para esta comarca y para que el sector hortofrutícola sostenible y de calidad, que es el tejido productivo de nuestros pueblos, tenga seguridad jurídica”.

Los ediles del entorno del Doñana se han mostrado convencidos de que el trasvase será la garantía para poner fin a los problemas de abastecimiento de la agricultura y garantizar el equilibrio entre la conservación del Parque Nacional y el desarrollo sostenible de la comarca. Han reiterado en su escrito que “ya la Junta de Andalucía ha cumplido y ha hecho los deberes con la aprobación del Plan Especial de la Corona Norte y con las obras de la balsa de Lucena; ahora queda que el Gobierno central apruebe en el Congreso de los Diputados la Ley de Trasvase de 15 hectómetros cúbicos, que junto a las 4,99 hectómetros cúbicos ya aprobados sumarían 19,9 hectómetros cúbicos, lo necesario para poder actuar con la legalidad oportuna, cerrando inmediatamente todos los pozos existentes y garantizar así la sostenibilidad y el equilibrio hídrico del Parque Nacional de Doñana”.