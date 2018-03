Ruperto Gallardo confirma que fundará un nuevo partido para las municipales

now playing

El concejal díscolo, antes de Ciudadanos y ahora no adscrito a ningún partido y que se ha agarrado a su escaño tanto en el Ayuntamiento de Huelva como en la Diputación provincial, no se rinde. Pese a que su paso por la política (que en un principio le reportó tres escaños de la mano de la formación naranja) ha sido más que movido y en el que se ha tenido que enfrentar a acusaciones de machismo por destituir como portavoz a María Martín cuando estaba embarazada, Gallardo no parece que se vaya a conformar con una legislatura, quiere más sillón y lo hará de la mano de un nuevo partido político de corte independiente.

Gallardo ha confirmado estos hechos tanto en su muro personal de Facebook, como en una entrevista a un medio de comunicación provincial, el Huelva Información, en el que se señala que la presentación de este nuevo partido se realizará en sociedad antes de dos meses.

Con este nuevo partido, serán al menos tres los partidos independientes que concurran a las municipales ya que además de el de Ruperto Gallardo, también habrá que contar con el de Ramón López que ya ha anunciado la creación de un espacio más allá del Facebook y de caracter independiente. A ellos habrá que sumar la candidatura medioambientalista de Mesa de la Ría.