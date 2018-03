Los grupos de la oposición critican a alcalde y Junta por “deslealtad” tras presentar el museo

now playing

Afirman que el alcalde, en su afán de protagonismo, se salta el acuerdo plenario que pedía que AMO, los grupos políticos y las administraciones implicadas participaran en la presentación del proyecto

Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Huelva del PP, IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva han criticado hoy la “deslealtad institucional” del alcalde, Gabriel Cruz, y de la Junta de Andalucía al excluirles del acto de presentación del proyecto de Rehabilitación del Banco de España como futura sede del Museo Arqueológico de Huelva.

Como han recordado los portavoces de estas formaciones, el pasado mes de diciembre se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos una moción en el Pleno municipal presentada por Izquierda Unida, en la que se solicitaba al consejero de Cultura de la Junta de Andalucía una reunión en la que estuvieran presentes el alcalde, los grupos municipales, la Asociación de Amigos del Museo y las Administraciones competentes para conocer de primera mano el proyecto definitivo de rehabilitación del edificio del antiguo Banco de España. Pese a ello, han señalado que “hoy se ha celebrado la reunión con el consejero y no han sido convocados ni los grupos municipales ni las administraciones competentes, lo cual supone un nuevo incumplimiento del alcalde”.

En este sentido, los grupos políticos de la oposición se han preguntado “qué tiene que ocultar la Junta de Andalucía al no querer presentar el proyecto a todos, tal y como reflejaba el acuerdo plenario”. Han añadido que “si la intención de la Junta es hacer un Museo Arqueológico en exclusiva, como se ha reclamado por AMO, por los grupos políticos y por la ciudadanía de Huelva, no tiene sentido que cuando la Junta da a conocer el proyecto se excluya a los representantes de los ciudadanos” y entienden que la obra que se publicita debería ir acompañada de un plan museológico y un proyecto museográfico, y a día de hoy no hay constancia de que se haya consultado al Museo de Huelva para dichos proyectos.

Para los portavoces de PP, IU, Mesa de la Ría y Participa Huelva “el afán de protagonismo del alcalde y el partidismo y la deslealtad demostrada por la Junta no pueden pasar por encima del acuerdo del Pleno y de la voluntad de los onubenses, que reside precisamente en él”.

Asimismo, ha señalado que “gracias a la iniciativa de AMO, a la unión y la fuerza de todos los partidos políticos de la oposición y a la presión de los ciudadanos de Huelva ha sido posible que la Junta de Andalucía haya dado su brazo a torcer y esté dispuesta ahora a convertir el antiguo Banco de España en un Museo Arqueológico en exclusiva”. De este modo, han recordado que “la Junta de Andalucía ha tenido que modificar su proyecto inicial, que era convertir el antiguo Banco de España un centro sociocultural”. Por esta razón, han sostenido los portavoces de la oposición, “no se entiende este secretismo de la Junta y del alcalde a la hora de presentar el proyecto”.

“Huelva es la ciudad más antigua de Occidente y es la única capital andaluza que no tiene museo arqueológico, a pesar de que tenemos multitud de restos de tartessos, romanos, fenicios, griegos o árabes, que son un inmenso patrimonio de nuestra ciudad”. Sin embargo, han añadido, “estos restos arqueológicos están guardados en naves porque no hay, desgraciadamente, espacio donde exponerlos, ya que solamente tenemos 300 metros cuadrados en el actual museo”. También han incidido en que “en todas las ciudades andaluzas hay más de un museo público gestionado por la Junta de Andalucía a excepción de Huelva.

Por todo ello, los grupos municipales de la oposición se han comprometido a “seguir haciendo la presión que sea necesaria para conseguir que finalmente Huelva tenga lo que se merece, un Museo Arqueológico en exclusiva, y un Museo de Bellas Artes”.