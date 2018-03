¡Deja de contaminar YA!

Les ofrecemos nuevo artículo del blog del psicólogo Alejandro de la Corte

De alguna manera, todos somos responsables en crear un entorno de vida saludable. Nos bombardean desde diferentes medios en la idea de cuidar del medio ambiente, de los animales, de la limpieza de nuestras ciudades, de la forma física de nuestro cuerpo… Básicamente, estamos inmersos en la “Era del cuidado”. Y sin duda, todos son aspectos que, en mayor o menor medida, conseguimos tener en cuenta e intentamos darle la calidad que se merecen.

Pero mi escrito esta vez va dirigido a aquello que no tiene tanta publicidad (por no decir ninguna); a una vertiente de nuestra vida que todos conocemos, practicamos y que, a la vez, contamina diariamente nuestras mentes: la negatividad. No hay campañas para dejar de ser negativos, para dejar de criticar a los demás, para no caer en la envidia ni en la continua queja por todo. De esto no hay nada. Es más, probablemente sea la práctica más extendida de nuestra sociedad actual.

Continúe leyendo el resto del artículo a través de este enlace.