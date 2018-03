IU felicita a las onubenses por su “histórica participación” en la huelga feminista

now playing

Silvia Zambrano, Responsable de Organización de Izquierda Unida en Huelva, asegura que “toda la fuerza movilizadora que desplegaron ayer las mujeres onubenses, participando en la Huelga y en la enorme manifestación con la que tomaron las calles, nos tiene que servir ahora para que se cumplan todas las reivindicaciones pendientes del movimiento feminista”.

Zambrano ha añadido que “desde Izquierda Unida, como organización que forma parte activamente del movimiento feminista onubense, felicitamos a todas las mujeres onubenses por haber participado masivamente en una movilización de carácter mundial, que va a continuar hasta que la igualdad se imponga, erradiquemos el terrorismo machista, se reconozcan y valoren el trabajo de cuidados que hacemos las mujeres a diario y se nos permita decidir sobre nuestros propios cuerpos”.

Zambrano, junto con Charo González, coordinadora provincial del Área de la Mujer de IU, Pepa Beiras, responsable provincial de Acción Política, y Mónica Rossi, concejala de IU en el Ayuntamiento de Huelva y Coordinador Local de IU Huelva, han relatado hoy “como desde por las mañana se veía que la movilización de las mujeres estaba en la calle, en diferentes espacios y convocatorias, y la repercusión de la Huelga Feminista iba en aumento, hasta que la gran manifestación hizo ver a todo el mundo, como sucedió en el resto del país, que el feminismo tiene una gran fuerza que no puede ser ignorada de ninguna forma”. En este sentido, la dirigente provincial de Izquierda Unida destaca que “las mujeres no vamos a olvidar como el Partido Popular y Ciudadanos se dedicaron a tratar de ridiculizar la Huelga Feminista, al ser los responsables desde el gobierno de no hacer nada por la igualdad, en el caso del PP, y de plantear medidas en contra de las reivindicaciones del movimiento feminista, en el caso de Cs”.

Zambrano se ha referido también a “la situación de explotación que sufren muchas mujeres y que por culpa de la opresión laboral a la que están siendo sometidas, no pudieron ayer sumarse a la huelga”. Por ello, Izquierda Unida se compromete a seguir impulsando iniciativas para defender los derechos de estas mujeres “por las que ayer nos movilizamos millones de personas en todo el país”.

Por su parte, Pepa Beiras ha destacado que “la movilización de las mujeres ha sido intergeneracional, lo que evidencia que hoy, como ayer, las mujeres nos sentimos confinadas y agredidas. La lucha feminista va a seguir extendiéndose y continuando”. Por ello, Beiras señala que “el gobierno está obligado a tener en cuenta la inmensa movilización feminista de ayer, y empezar a cumplir con nuestras reivindicaciones”,