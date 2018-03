El Patronato de Turismo asegura que habrá playas listas en Semana Santa

now playing

El sector turístico trata de lanzar mensajes de normalidad tras el temporal que ha azotado la costa. Ayer mismo, el vicepresidente del Patronato de Turismo de Huelva y diputado provincial, Ezequiel Ruiz, ha asegurado que "muchas playas" de la provincia estarán listas en Semana Santa a pesar del temporal de las últimas semanas, por lo que ha lanzado un mensaje de normalidad. Ruiz, que se encuentra promocionando la provincia de Huelva en la ITB de Berlín, ha reconocido que "es verdad que hemos tenido un temporal que ha sido complicado", pero ha recordado que "tenemos 135 kilómetros de playas estupendas y una buena oferta turística".

Por ello, ha insistido en lanzar un mensaje de "normalidad", de forma que "aunque la campaña de Semana Santa va a estar complicada, los viajeros van a poder disfrutar de playas en buen estado" y ha agregado que "de cara al verano esperamos que las administraciones cumplan con sus compromisos y se arregle lo más posible".

Ruiz ha valorado la campaña iniciada por la Junta "pues todo lo que sean iniciativas para recuperar la normalidad son bienvenidas". Ha añadido que el consejero le ha explicado la campaña que se está haciendo "para poner en valor lo bueno de nuestras playas, costas y alojamientos turísticos". "Queremos que la gente no se asuste, como pasa en estos primeros momentos, y apostamos por que se recupere la normalidad, pues los turistas van a poder disfrutar de playas con encanto especial y único", ha añadido Ruiz, quien ha reconocido que las reservas para Semana Santa se han parado en algunas playas más afectadas, pero ha animado a la gente a "seguir viniendo a Huelva a disfrutar de nuestras playas y seguir compartiendo Semana Santa y verano con nosotros".

Sobre la situación de cara a Semana Santa, el vicepresidente del patronato cree que "habrá de todo, con playas donde el temporal ha sido muy fuerte y les va a costar más tiempo recuperarse pero también habrá playas que puedan utilizarse".

Ruiz ha explicado que "todavía está lloviendo y no ha remitido el temporal aunque ahora las lluvias son más normales y no se espera un daño mayor, pero no se ha podido empezar en profundidad los trabajos de limpieza y recuperación", aunque ha dejado claro que "seguro que habrá muchas playas que se podrán utilizar y ponerse a disposición de los turistas en Semana Santa".

No obstante, Ruiz ha recordado que "el turismo de Semana Santa no sólo es turismo de sol y playa, sino que los turistas aprovechan para hacer otro tipo de actividades", por lo que les ha invitado a "seguir viniendo a Huelva y a disfrutar de nuestra provincia, que además de tener zona de costa, se puede disfrutar de una zona de interior espectacular, la zona de la cuenca minera con paisajes parecidos a Marte; animo a que sigan viniendo a la provincia".

Mientras tanto, la valoración de daños sigue. Ayer, el alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo (ICAR), confirmó que el daño que el temporal de la última semana ha ocasionado en Cartaya ya tiene una primera cifra oficial y alcanza los tres millones de euros.

Tras los informes realizados por los técnicos municipales, esa cifra ronda los tres millones de euros, cantidad en la que se incluyen tanto los daños en infraestructuras públicas, en la costa y en la zona agrícola, como los sufridos por los particulares, principalmente los agricultores afectados y los vecinos de Nuevo Portil, debidamente valorados por los peritos y técnicos correspondientes.

Así lo ha anunciado el alcalde de Cartaya, Juan Miguel Polo, que ha informado que el Consistorio ha remitido esta misma mañana a la Subdelegación del Gobierno en Huelva la cuantificación final de los destrozos ocasionados en la agricultura cartayera, con numerosas fincas y producciones seriamente dañadas, y en la playa, principalmente en Nuevo Portil, donde el destrozo también ha sido importante, tanto en las infraestructuras públicas como en urbanizaciones como La Barra, o con la pérdida de arena sufrida en todo el frente litoral.

Con el envío de los informes pertinentes, según ha señalado el primer edil, se inicia el procedimiento para solicitar la Declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, fórmula que desde hace unos años sustituye a la antigua Declaración de Zona Catastrófica, y que está regulada por el artículo 23 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

Desde el Ayuntamiento, según ha asegurado el alcalde, "nos hemos mantenido permanentemente en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Huelva, y conjuntamente hemos puesto en marcha de inmediato los procedimientos oportunos para acogernos a esta figura y agilizar la llegada de las ayudas". Asimismo, ha indicado que esto lo solicitaron con carácter de urgencia tanto para acometer la reparación de las infraestructuras públicas dañadas, como para acelerar la llegada de las mismas a los particulares afectados, tanto a nuestros agricultores, como a los empresarios del sector turístico y a los vecinos de Nuevo Portil. "Es fundamental agilizar estas ayudas porque tenemos que tener muy presente en todo momento, que la agricultura y el turismo son los principales motores de la economía cartayera", ha proseguido.

Así, el primer edil ha señalado que todo esto se lo trasladaron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en su visita a las zonas afectadas por el temporal y así se lo trasladarán también en los próximos días a la Dirección General de Costas en la reunión en Madrid el próximo día 13, acompañados por una representación de los vecinos. "En esta reunión plantearemos, como ya lo hemos hecho estos días a los máximos responsables del Gobierno central y del autonómico, la necesidad de que las administraciones con competencias en la materia se pongan de acuerdo para acometer medidas que nos permitan dar soluciones definitivas a la problemática que los temporales de invierno ocasionan en Nuevo Portil y El Portil cada año", ha ensalzado.

El primer edil ha indicado que desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en dos frentes que consideran "prioritarios: por un lado, en la solicitud con carácter de urgencia de la llegada de ayudas para hacer frente a los destrozos en el campo y en playa a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que estamos en plena campaña agrícola en un caso, y a unos días de la Semana Santa, en otro".