“Si eres mujer y joven cuesta más establecer confianza”

Marta Maraver es médico especialista del aparato digestivo en el Juan Ramón Jiménez, recientemente ella, junto con todo su equipo, ha sido galardonada con los premios Huelva Junta por su labor hospitalaria. En el último año han incrementado el volumen de endoscopias realizadas, tanto las efectuadas por vía oral como por vía rectal han crecido en más de un 42%, favoreciendo que alrededor de 4.000 personas. Tanto en su equipo, como en la sanidad onubense en general, hay más mujeres que hombres y además es un sector que al ser público no se ve demasiado influido por la discriminación salarial, pero los problemas de género siguen saliendo a la luz.

"En el día a día, en las relaciones con el paciente sí encontramos problemas, la gente tiene bastante asimilado el rol de la mujer enfermera y el hombre mayor como médico", por lo que cree que "si eres mujer y joven, cuesta más establecer una relación de confianza, a mí algunos me siguen llamando 'la niña' mientras que el señor mayor de 50 años es el médico".

También observa cierto sexismo aún en cuanto a la posibilidad de llegar a puestos de responsabilidad, en jefaturas de servicios y en la presidencia de los comités científicos, donde a pesar de que las mujeres son mayoría en la sanidad, siguen estando ocupados por hombres en su mayoría.

"Pese a que es una profesión cada vez más feminizada, donde hay muchas mujeres que se decantan por la salud, hay un problema al menos generacional para llegar a estos cargos en los comités científicos" .

De hecho Marta Maraver pertenece al GEMHEP, Grupo Español de Mujeres Hepatólogas, que es pionero en reivindicar el papel de la mujer en el ámbito de la investigación científica. "Intentamos que estar más presentes en los puestos de responsabilidad del ámbito científico", aunque cree que dado el número de mujeres que ahora trabajan en los hospitales es algo "generacional, los puestos los ocupan personas más mayores, y anteriormente predominaban los hombres ya hay más mujeres científicas y van a acabar por ocupar esas mesas".

La conciliación es otro problema importante, "Soy madre primeriza" apunta Marta, "la verdad es que en este sector la conciliación es complicada, yo aún estoy con la baja maternal, pero cuando vuelva no sé como lo voy a hacer, es complicado con las guardias, los turnos y con la alta demanda asistencial, muchas veces no tenemos recursos suficientes y la verdad es que echamos horas gratis de más porque no vamos a dejar a nadie sin atender, va a ser difícil, afirma".

No obstante también señala que en el SAS si hay protección a la mujer durante el embarazo y a posteriori hay facilidad para acogerte a reducciones de jornadas.

En cuanto a la huelga feminista, ella al estar de baja irá a la manifestación convocada para hoy a las 19.00 horas, pero entre las compañeras "también lo tienen complicado para dejarlo todo, si haces huelga estás dejando a pacientes sin atender" aunque a muchas de sus compañeras, les gustaría.