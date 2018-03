“Si existe violencia machista, las medidas no han sido suficientes”

now playing

Isidora Solis es teniente fiscal de la Audiencia provincial de Huelva y durante muchos años se ha batido el cobre en los juzgados onubenses un mundo en el que "aunque legal y formalmente no hay ya barreras por razón de sexo, en la práctica no hay aún igualdad ni paridad en el número de mujeres que ocupan los puestos de mayor responsabilidad, y ahí es donde hay que incidir para romper esas barreras".

Solis afirma que en 1.982 "cuando accedí a la Carrera Fiscal aún eramos pocas mujeres y aunque trabas no existían, sí que nos sentíamos en la necesidad de demostrar muchas veces que eramos capaces de hacer, y bien, aquéllo que a los compañeros se les daba por supuesto".

En su caso personal, la teniente fiscal de Huelva asegura que ahora si puede conciliar su vida laboral y familiar: "Por razón de edad, ahora es más fácil y no plantea problemas, pero como en cualquier otro trabajo, sin la co-responsabilidad en las tareas familiares de la pareja hubiera sido mucho más difícil".

Uno de los aspectos más terribles del sexismo es el de la violencia machista, un hecho al que, en el mundo de la judicatura, se tienen que enfrentar casi continuamente: "Mientras siga existiendo violencia machista es que las medidas no han sido suficientes, aunque se ha avanzado bastante en dichas medidas, y sobre todo mientras siga existiendo esa violencia entre jóvenes, costará mucho más erradicarla", afirma Isidora Solis.

La brecha salarial es otro de los problemas con el que se encuentran las mujeres, le preguntamos a la fiscal si es ilegal que un hombre y una mujer cobren diferente por un mismo puesto: "Por supuesto, no debería permitirse de ninguna manera, ni debería tampoco impedirse que la mujer promocionara en su trabajo en igualdad de condiciones que sus compañeros varones".

Solis no hará huelga este 8 de marzo: "No tenemos regulado en las carreras Judicial y Fiscal el derecho de huelga, pero apoyaré con actos simbólicos las reivindicaciones de igualdad en este día, y me uniré a los colectivos que en la Administración de Justicia se manifiesten en ese sentido".