“Traemos películas premiadas en Cannes, San Sebastián, Berlín, los Goya…”

El WofestHuelva cumple tres añitos, es un festival muy joven, pero algunos ya lo esperan con ganas cada año. Es un festival con sello reivindicativo, con ganas de celebrar el cine hecho por mujeres y empezar a eliminar esta brecha social (una de tantas que sufren las mujeres en la actualidad. Desde el principio esta onubense, periodista emigrada a Madrid, ha sido su directora. Hoy nos desmenuza la programación del festival y nos habla de los movimientos feministas que están surgiendo en torno al cine.

- ¿Ilusionada con la nueva edición del WofestHuelva?

Muy ilusionada porque ya es la tercera edición, seguimos contando con el apoyo de Ayuntamiento, Diputación, Instituto Andaluz de la Mujer, Universidad de Huelva, UNIA y además este año se une el Consejo Social y vuelve la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y se incluyen algunas empresas de Huelva así que muy bien porque vamos creciendo poco a poco.

-¿Que novedades tenemos para esta edición?

Pues gracias al consejo social, vamos a poder entregarle un premio a una directora onubense, que es el premio 'Made in Huelva', antes era una sección de la programación en el Gran Teatro de los cortometrajes que se exhiben antes de los largometrajes, pero este año una de las cuatro directoras que va a presentar su cortometraje va a optar a un premio de 1.000 euros que no es ninguna tontería, es uno de los premios más importantes que se van a dar en este país.

-Y en cuanto a la calidad cinematográfica ¿Qué se va a poder encontrar el público este año?

Pues volvemos a apostar por una programación actual con películas que han tenido un gran recorrido, bien en taquilla o bien por festivales y que han obtenido varios reconocimientos. Tenemos películas premiadas en Cannes, en San Sebastián, en la Berlinale, en los Goya, en los Forqué, en los Gaudí.... son películas que creemos que pueden gustar y como queremos romper el mito de que las películas dirigidas por mujeres están enfocadas a un público femenino pues nos traemos películas para todos los gustos y para todas las edades y a distintos géneros para que puedan abarcar a todo el espectro onubense, para que todos se sientan llamados a ir a Gran Teatro y ver alguna película que les pueda gustar.

-¿Nos marcamos algún reto de espectadores para esta edición?

Lo que queremos es que se llenen todas las sesiones, y también las que exportamos a la provincia con el documental 'Dancing Beethoven' y que ha sido un documental que obtuvo el segundo premio del jurado 'Tiempo de Historia' en la Seminci de Valladolid y ha estado nominada al Goya. Esta película se va a proyectar en San Juan del Puerto, Isla Cristina, Jabugo, San Bartolomé de la Torre y Niebla, y también en el Gran Teatro, donde estará su directora, Arantxa Aguirre, que tendrá un coloquio con el público.

-También tenemos algunos detalles de programación paralela

Si, porque además de a las directoras, queremos prestar atención a otras profesionales del mundo del cine y nos vamos a traer a Aranzazu Calleja que es una compositora bilbaina, que ha creado varias bandas sonoras y que el día 9 a las 11.00 horas en la Universidad de Huelva de forma gratuita y para todos los públicos va a dar la Masterclass: 'La música en el cine: El arte del engaño', en la que nos va a hablar como se pone música a la imagen a través de ejemplos de películas en su mayoría dirigidas por mujeres. Nos ha prometido que va a ser una masterclass muy divertida y solo hay que apuntarse en actividades@wofesthuelva.es.

Luego en el CADE el sábado a las 12.00 horas también tendremos un encuentro con profesionales abierto para todo tipo de público en el que estará Virginia Yague que es guionista y presidenta de CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas), una asociación que este año tuvo la iniciativa de los abanicos con el hashtag #másmujeres para reivindicar más mujeres en el cine. En ese encuentro también estarán Manuel Jiménez (director de Las Sinsombrero) y Piluca Querol (directora de Andalucía Film Commission) que nos hablarán de la mujer dentro y fuera de la pantalla. Las mujeres harán el recorrido fuera de la pantalla y Manuel será el que analice como ha sido la mujer tratada dentro de la pantalla a lo largo de la historia ya que ha hecho un trabajo de investigación con Las Sinsombrero.

-¿Cómo has vivido esta revolución de denuncia de acoso a la mujer en el cine con el #Meetoo o los casos que se han dado denunciado en España?

Hay que tener tolerancia cero con el abuso. El abuso contra las mujeres es intolerable en el panorama en el que se de y en el del cine la verdad es que se han dado muchos casos que han sido silenciados, era una cuestión que parecía que era el 'modus operandi'. Por eso me ha parecido una actitud muy valiente y que ya era hora de que todas eso tan terrible que es el hecho de que las mujeres sean tratadas como objeto empiece a denunciarse y se empiece a reclamar la dignidad de las profesionales del cine como tal. Las mujeres deben dejar de ser tratadas como mujeres objeto y los hombres deben dejar de creer que las mujeres les pertenecemos. Esta claro que ya era hora, por eso ha surgido también ese otro movimiento que es el Time's Up en el que se deja claro que no hay que tener ningún tipo de tolerancia con ese tipo de actitudes.

Me parece muy valiente el hecho de que empiece a denunciarse el abuso en el cine contra las mujeres

-¿Te pareció valiente la actitud de Leticia Dolera que fue la primera en denunciarlo en España?

A mi Leticia Dolera me parece que es valiente en muchos aspectos, es muy valiente porque se atreve a hablar claramente de muchísimos temas y además es una mujer que pone los puntos sobre las íes, no tiene ningún tipo de complejo en decir lo que piensa. Muchas mujeres sentimos miedo a veces a decir lo que pensamos y llevamos muchos años midiendo nuestras palabras. Me parece genial que Leticia abra camino y espero que su libro, 'Morder la manzana' le vaya muy bien.

-Volvamos al Wofest... ¿Estamos aprendiendo el público de Huelva a valorar este cine de mujer gracias a este festival?

Espero que sí, nosotros vimos un problema real, cuando empezamos había un 8% de mujeres directoras y creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero lo cierto es que el público onubense ha respondido por lo que Huelva está siendo pionera a la hora de aprovechar una iniciativa como esta y de hacer un trabajo no solo en la reivindicación si no en hacer visible y celebrar el cine hecho por mujeres porque el Wofest pretende hacer las tres cosas.

Cuando empezamos con este festival había un 8% de mujeres directoras, aún queda mucho por hacer

-¿Cuáles son los mitos o los tópicos que hay que desterrar del cine hecho por mujeres?

Hay que desterrar la idea de que el cine hecho por mujeres está hecho para un público feminista, está dirigido a todos los públicos, de hecho traemos una película de superheroes dirigida por una mujer y protagonizada por una mujer como es WonderWoman, con ello queremos romper mitos, crear nuevos estereotipos y nuevos referentes para los niños y para las niñas, porque los niños y los jóvenes son muy importantes para la igualdad ellos también necesitan referentes nuevos.