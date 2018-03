Laura García Caro: “Lucho por conseguir una medalla olímpica”

No ha tenido un estreno de año muy afortunado, tras retirarse por culpa de una lesión muscular de la prueba de la Challengue Mundial de Marcha celebrada en Monterrey, México. Pero Laura García Caro sabe mejor que nadie que las temporadas no son como empiezan y sí como terminan.

Y tras brillar la campaña pasada con un bronce en la Copa de Europa y un noveno puesto en el Campeonato del Mundo, la marchadora lepera afronta el nuevo curso cargada de ilusión y con la confianza de que este puede ser su mejor año, como revela en esta entrevista para DiariodeHuelva.es.

-Acaba de finalizar sus estudios de enfermería, ¿es posible compaginarlo con su condición de atleta de primer nivel?

-Es complicado compaginarlo con el deporte, más aún tratándose de un trabajo por turnos. Mi idea es seguir formándome en alguna especialidad de enfermería del deporte y no buscar un trabajo fijo que me impediría seguir con mis entrenamientos. Pero no quiero perder el contacto con la enfermería porque la vida de un deportista es corta y también me ayuda a desconectar.

-¿Como es su día a día en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid?

-Un día normal me levantó a las ocho de la mañana, desayuno y sobre las once comienzo a entrenar. Luego almuerzo a las dos y descanso un poco. A las cinco de la tarde vuelvo a entrenar hasta la siete, cuando no tengo masaje o 'spa'. Entre las ocho y las nueve sirven la cena y a descansar hasta al día siguiente.

-Poco tiempo para el ocio personal.

-De vez en cuando tengo alguna tarde de descanso y el resto de días trato de organizarme para sacar provecho a las horas libres y poder hacer más cosas.

-¿Es posible mejorar los resultados de la pasada temporada?

-Voy en progresión y el objetivo es mejorar lo conseguido el año pasado. El gran reto es el Campeonato de Europa de Berlín, en agosto. Es un acontecimiento muy importante y espero clasificarme. Soy optimista, porque estoy en la edad de mejorar y optimizar mi rendimiento al máximo.

-¿Por eso está trabajando su biomecánica?

-He ido a unos especialistas biomecánicos que estudian cómo es nuestro cuerpo y cómo nos movemos. Esto sirve para trabajar y mejorar nuestra técnica, y para prevenir lesiones, porque nuestra fisonomía y nuestra forma de marcha puede provocar que carguemos unas zonas más que otras.

-Ahora que es una atleta de élite, ¿le resulta más sencillo conseguir patrocinadores?

-Sigue siendo muy complicado, sobre todo en deportes minoritarios o en especialidades como la marcha que tienen menos visibilidad. Cada fin de semana, por ejemplo, hay muchísimas carreras populares y los atletas que participan en ellas pueden lucir más veces sus patrocinios. En cambio, pruebas de marcha hay menos, así que siempre es un reto conseguir más apoyos.

-¿Por qué se decantó por la marcha?

-Es una especialidad que siempre me gustó, la veía en los Juegos Olímpicos y España siempre obtenía buenos resultados. Me llamó la atención y un día decidí probarlo en un control de pista en Huelva. Luego conseguí entrar en el Centro Andaluz de Guadix y concentrarme con el resto de marchadores andaluces. Poco a poco fui mejorando y me enganché. Y cuando llegué a disputar competiciones internacionales, me dije que quería seguir con esto, porque me gusta y me divierte.

-¿Los Juegos Olímpicos de 2020 son un sueño o un objetivo real?

-Son el principal objetivo de mi carrera deportiva. Y a medio plazo, toda mi preparación está enfocada a estar en Tokio y hacer un gran papel.

-¿Se ve capaz de ganar una medalla olímpica?

-Es muy complicado, pero estoy luchando por conseguirlo.