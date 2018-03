“Solo limpiamos habitaciones las mujeres, nos educaron para eso”

Si hay un colectivo que represente al de las mujeres trabajadoras ese es el de las Kellys (Las Ke Limpian). Josefa Báez es la portavoz en Huelva del colectivo de camareras de piso. Lleva 15 años recorriendo los pasillos de los hoteles uno de los trabajos más duros y con mayor carga de trabajo y por las que muchas requieren medicación constante.

En los hoteles de Huelva "solo limpiamos habitaciones las mujeres, hay algunos hombres en la unidad pero los dedican a otras cosas, a nosotras nos educaron para eso", afirma. "Somos las cuidadoras del hogar y de la familia, tenemos la obligación de cuidar de los hijos y de los hermanos desde pequeñas" de ahí a limpiar habitaciones de hotel solo hay un paso, y tras acabar con el hotel en muchos casos tocan las tareas domésticas.

En cuanto a la conciliación familiar, Báez asegura que no tiene problema. "Mis hijas son mayores, ya no viven conmigo, pero si que hay compañeras que tienen hijos más jóvenes, normalmente no tienen problema, el horario no es lo peor de nuestro trabajo, aunque sí la obligación de trabajar fines de semana y festivos, te impide estar ese tiempo con la familia".

Desde las Kellys de Huelva siguen denunciando que se trata de un trabajo "muy feo", cargado de precariedad, bajos sueldos, pérdidas de derechos con externalizaciones en muchos casos ilegales y sobre todo con sobrecarga de trabajo: "Hay personal contratado cuatro horas que realmente tiene que hacer ocho" una deriva de estrés y cansacio que muchas veces conlleva "enfermedades profesionales no reconocidas".

La mayoría de las camareras de piso no hará huelga este 8 de marzo, porque en un destino estacionalizado, muchas no están trabajando y en las que lo están "apenas tendría repercusión", pero donde sí estarán es en la manifestación de esta tarde en la que las Kellys prometen volver a dar guerra.