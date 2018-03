“Hemos dado un paso al frente y somos más empresarias en las berries”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Antonia Soriano Martínez es empresaria del sector fresero, pertenece a la Cooperativa Cuna de Platero de Moguer, y a sus 59 años se desenvuelve como pez en el agua junto a las fresas y los frutos rojos.

Antonia lleva en el sector 38 años. "Mi suegro tenía una pequeña parcela y a partir de ahí fui ampliando el negocio poco a poco. Ahora mismo tengo 15 hectáreas, todas de producción de fresas", los comienzos nunca fueron fáciles, "desde siempre en mi empresa he desarrollado todas las tareas: desde coger la fresa, manipularla, poner los plásticos, alomar, llevar a los trabajadores... Para sacarme el carné, por ejemplo, estuve dos años aprendiendo a leer, porque yo no sabía ni leer ni escribir. Hay que superarse cada día y en eso seguimos".

Esta empresaria reconoce que lo ha tenido más difícil que sus compañeros: "Antes se veía muy mal que las mujeres fueran las que llevaran las riendas de todo. Pero como me ha gustado tanto el campo siempre tuve claro que había que seguir creciendo y mirando hacia delante", señala... y añade: "Tengo tres hijos, que se han criado conmigo en el campo, uno de 36 años, una chica de 33 y el pequeño de 26. Llevarlo todo, y más aún cuando yo empecé, era difícil, pero es muy satisfactorio y me siento muy orgullosa de ello".

Su ejemplo no debería quedar ahí: "Me gustaría que todas las mujeres a las que les apetezca y les ilusione la idea, que luchen por lo que quieren, que no se queden con las ganas, que se hagan empresarias, y que dejemos de depender de otras personas".

A ella, personalmente, ser empresaria le ha aportado muchas cosas: "primero, preocupaciones, claro, pero también beneficios, tener un negocio en el que trabajan ahora mis hijos también y van a tener para ellos en el futuro. Personalmente, me ha aportado crecimiento y mucha satisfacción personal".

Por otro lado, estar en una cooperativa como Cuna de Platero "le da mucho valor al trabajo que hacemos, y ésta es la parte más importante. Los agricultores entregamos la fruta con la mejor calidad, que cultivamos con mucho esfuerzo y también con cariño, respetando el entorno, y ellos se encargan de ayudarnos a hacerlo de la mejor forma posible, de una forma sostenible, nos asesoran y apoyan como es debido y se encargan de venderla y de dar a conocer las propiedades tan buenas que tiene para la salud".

Le preguntamos a Antonia sobre si existe sexismo en el sector: "Las cosas han cambiado mucho. Antes era raro que una mujer tomara decisiones en una empresa. Pero no sólo en este sector, en todos. Hoy en día yo me siento muy arropada, me animan a participar, a poner voz al sector, porque, poco a poco, las mujeres hemos dado un paso al frente y cada vez somos más empresarias en el sector de las berries de Huelva".

Pese a las buenas expectativas, hay un techo de cristal que superar: "Ahora somos más mujeres empresarias, claro está. Cuando yo empecé hace 38 años no había apenas mujeres empresarias. Pero necesitamos más mujeres que tomen las riendas, que estén formadas y preparadas. Tener un negocio, ser empresaria, te permite una independencia económica y no depender nunca de otra persona sino de lo que puedas conseguir por ti misma".