“Soy la única mecánica, pero hay más mujeres en la mina”

Aída Rodríguez tiene 32 años y una ocupación por la que las mujeres no suelen decantarse. Es una mecánica de mantenimiento de maquinaria, trabaja en una subcontrata en una mina onubense y es la única en una cuadrilla de hombres. "En la mina hay más mujeres, camineras, palistas, en la oficina...pero yo soy la única mecánica", confiesa.

Estudió electromécanica y cuando terminó hizo las prácticas en el mismo lugar en el que trabaja ahora, cuando terminó "me llamaron y me quedé" y así lleva con un contrato desde agosto. Asegura que si no hay más mujeres "es porque no les termina de gustar la mecánica, el ejemplo lo tengo en mi misma, no tuve ningún obstáculo para entrar" y aunque entiende que pueda haber reticencias por los tópicos en cuanto a la fuerza física, "hoy día hay instrumentos mecánicos con los que podemos levantar el mismo peso que un hombre y no supone un sobresfuerzo".

Nunca ha experimentado un problema de sexismo en la mina "tengo buenísimos compañeros, he tenido mucha suerte con ellos, soy una persona más que trabaja y nunca he tenido que escuchar ningún comentario, y avisa "si eso ocurriera no lo iba a consentir".

En definitiva Aída hace lo que le gusta, lo que estudió y sabe que no es lo normal en España, "he oído que en sudamérica hay más mujeres que sí trabajan en lo mismo" pero en cualquier caso se siente bien con lo que hace.