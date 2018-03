Ni Susana Díaz ni Mariano Rajoy visitan la zona cero pero arrecia la gresca entre PSOE y PP

Con los tremendos daños causados por el temporal aun calientes e in crescendo en toda la Costa, desde Ayamonte hasta Matalascañas, el PSOE y el Partido Popular de Huelva no pierden ni un minuto a la hora de tirarse los trastos a la cabeza. El motivo, compartido. La catástrofe que vive el litoral onubense no ha servido hasta el momento para que venga a Huelva algún ministro del Gobierno de Rajoy, ni tampoco para que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, o algún consejero haga lo propio. Mientras tanto, el mar embravecido continuaba ayer tarde su tarea destructora, agravando más si cabe los daños visibles en todo el litoral. La máxima autoridad de Madrid y Andalucía esquivan la zona cero (El Portil y La Antilla). De hecho, el último presidente que se recuerda tras un temporal en Huelva fue al socialista José Luis Rodríguez Zapatero hace una década. Vino a Matalascañas acompañado por el presidente andaluz, José Antonio Griñán.

A los daños causados por la borrasca Emma en las playas onubenses en vísperas del comienzo de la temporada vacacional de Semana Santa y de la apertura de la mayoría de establecimientos hoteleros se unen también los que comienza a reconocer Freshuelva. Los vientos de hasta 90 kilómetros hora que se han dado han destrozado plantaciones e invernaderos, sobre todo en la zona de Lepe, Cartaya y pueblos aledaños. Emma, por tanto, daña ya los dos pilares fundamentales de la economía onubense: el turismo y las plantaciones de frutos rojos.

Así las cosas, la batalla dialéctica arrecia entre PSOE y PP. Tanto monta... El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez, ha exigido este sábado a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que venga a conocer in situ los daños que el temporal de viento y lluvia ha causado en el litoral andaluz, principalmente en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, así como le ha solicitado que, con el consenso de los ayuntamientos afectados y la Junta de Andalucía, ponga en marcha un plan de actuación "urgente" para paliar las consecuencias de esta fuerte borrasca.

Mientras, el presidente del Partido Popular de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, ha criticado hoy la “falta de sensibilidad” demostrada por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tras visitar ayer viernes la capital onubense “y ningunear las playas onubenses que han sufrido importantes daños por el temporal de viento y lluvia que azota el litoral”. Así lo ha indicado el dirigente popular durante la visita que ha realizado hoy a la playa de La Antilla (Lepe) el presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, que, además de por González, ha estado acompañado por la secretaria general del PP andaluz, Loles López, el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, entre otros miembros del PP.

Por su parte, Jiménez en declaraciones a los medios durante una visita a la playa onubense de Matalascañas, donde ha remarcado la importancia de que el Ministerio ponga en marcha un plan al objeto de las playas estén listas para la llegada de visitantes en el comienzo de la temporada turística. En esta línea, el socialista ha lamentado que las inclemencias meteorológicas "cojan fuera de juego" al Gobierno y se ha mostrado convencido de que los efectos del temporal se podrían minimizar si se realizaron actuaciones preventivas en el litoral y "se actuara con anticipación".

Tras asegurar que el Gobierno "no tiene capacidad de respuesta", Jiménez ha precisado que, en la provincia de Huelva el gobierno socialista invirtió "más de once millones de euros en actuaciones integrales" en el litoral, mientras que desde la llegada del PP al Ejecutivo en 2011 esa cantidad "apenas ha sido de un millón de euros". "Nadie puede evitar la virulencia de un temporal, pero si se hubiera actuado con planificación", los daños serían menores, ha proseguido, antes de insistir en que el Gobierno realizó un estudio sobre el litoral en 2014 y las actuaciones previstas "no se han ejecutado" . Para el portavoz socialista, "necesitamos celeridad y eficacia", por lo que ha reprochado al Gobierno "su poca capacidad de respuesta".

Tras incidir en que la ministra de Medio Ambiente tiene que venir a Andalucía a conocer de primera mano los daños y realizar una evaluación conjunta con la Junta y los ayuntamientos, Jiménez le ha reprochado a García Tejerina que no viniera a la provincia de Huelva con motivo del gran incendio de este verano en el entorno de Doñana y lo hiciera en noviembre, y espera que esta vez "no tarde meses" en venir a interesarse por lo acontecido en el litoral andaluz. En su opinión, García Tejerina "no puede volver a dejar abandonados a su suerte a los municipios", de manera que debe "recibirlos inmediatamente para poner en marcha, de manera coordinada con la Junta y los ayuntamientos, un plan de actuación a la mayor brevedad posible", debido a la proximidad de la Semana Santa, la cual supone el pistoletazo de salida para la temporada turística.

Según ha remarcado, "las playas de Andalucía deben estar en las mejores condiciones para atender a los visitantes". Además, Jiménez considera que se debe tener también presente al sector turístico ante las consecuencias de este temporal.

Alcaldesa de Almonte

Por su parte, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa (PSOE), ha llamado la atención sobre los efectos del temporal en la playa de Matalascañas, tanto en el paseo marítimo como en la propia costa, mobiliario de la playa y también en 16 chiringuitos del núcleo costero. La primera edil ha mostrado su preocupación por "la desaparición de bastantes metros de arena" y por los daños sustanciales en el paseo marítimo.

Ante esto, ha coincidido con Jiménez en que el Gobierno debe ejecutar actuaciones "integrales" para dar "una solución definitiva" al litoral y ha recordado que en el estudio elaborado por el Ministerio en 2014 se incluían una serie de medidas, como la eliminación del muro de contención de la playa almonteña, que deben ponerse en marcha. Espinosa ha señalado que este mismo viernes se trasladó a Huelva el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, el cual "no vino a Matalascañas", al tiempo que ha señalado que las reparaciones "puntuales" no son suficientes para las necesidades del litoral onubense. La alcaldesa ha contrastado la "inversión" en las playas del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con la del Gobierno del PP y ha demandado "una actuación eficaz, definitiva y con presupuesto" para estar "preparados para esos azotes de los temporales".

Presidente del Partido Popular

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha agradecido el interés demostrado “desde el primer momento” por el presidente del PP andaluz ante las incidencias que está ocasionando el temporal en la costa onubense y ha recordado la visita, en el día de ayer, del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, “que se ha comprometido a llevar a cabo obras de emergencia en las playas onubenses una vez pase el temporal que aún azota el litoral de la provincia de Huelva”.

González también ha resaltado el interés continuo demostrado por la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, que “desde el mismo miércoles, día en el que dio comienzo el temporal, ha estado a pie de playa junto a los alcaldes de la zona evaluando los daños y teniendo un conocimiento exhaustivo de lo que está aconteciendo”.

Sin embargo, el presidente del PP de Huelva ha señalado que “echamos de menos en la Costa de Huelva a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que ayer estuvo en Huelva y no tuvo la sensibilidad de acercarse a ninguna playa de nuestro litoral”. González ha recordado que “en esta misma playa en la que estamos, al igual que en otras de la provincia, se ha tenido que desalojar a familias que vivían en algunas de las viviendas afectadas y la presidenta de la Junta no ha tenido la sensibilidad de preocuparse ni de esas familias ni de las circunstancias en las que se encuentran nuestra playas demostrando una absoluta falta de solidaridad ante lo que está ocurriendo”.

Asimismo, González ha señalado que “hoy, por fin, un diputado del PSOE pone los pies en una playa onubense tres días después de que se iniciase el temporal” -en referencia al portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez- y ha afirmado que “espero que esta visita no sea solo para una foto, sino que venga acompañada con medidas y con dinero para actuaciones en el litoral”.

González ha reclamado así a las administraciones gobernadas por el PSOE que “arrimen el hombro” y colaboren con el Gobierno central y los ayuntamientos “que están trabajando desde el primer momento”, puesto que Junta de Andalucía y Diputación “tienen también competencias en cuanto a equipamientos de playa y materia turística”. Así, el dirigente provincial ha adelantado que el PP ya ha registrado iniciativas para solicitar a la Junta inversiones en los equipamientos en las playas porque "hace una década que la administración regional no invierte".

Por su parte, el alcalde de Lepe, Juan Manuel González, ha agradecido tanto a Juanma Moreno como a Antonio Sanz las visitas que han realizado estos días a su municipio y ha afirmado que el Ayuntamiento "va a poner toda la carne en el asador" para paliar los daños de cara a que en Semana Santa las playas luzcan lo mejor posible. "Ante estos desastres necesitamos el aliento y trabajo de todos", ha concluido.