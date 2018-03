El temporal no cesa: otra jornada en riesgo amarillo mientras se inicia el balance de daños

Esto no se ha acabado. Durante las 24 horas de este viernes la provincia de Huelva permanecerá en estado de alerta, eso sí, en un escalón menor ya que los terribles fenómenos costeros que literalmente se han tragado playas en Isla Cristina, El Portil, La Antilla o Punta Umbría ya no estarán bajo el signo naranja de la Agencia de Meteorología. Seguirá la alerta por fenómenos costeros, pero solo en Amarillo. Difícilmente se volverán a repetir las olas de hasta 7 metros que se han registrado en esta jornada.

También se mantiene la alerta por viento tanto en el litoral como en la Sierra. El Andévalo y la Cuenca Minera permanecerán tranquilos a lo largo de la jornada. En contraposición, los vientos que se han registrado este viernes en toda la provincia, el récord, según ha registrado Aemet, lo ha tenido la Entidad Local Menor de Tharsis donde el viento ha soplado a la increíble velocidad de 88 kilómetros hora.

También se desactivará totalmente y en toda la provincia, la alerta por lluvias, lo cual no significa que vaya a dejar de llover. De hecho lo hará durante todo el día y con un 100% de probabilidades, en algunas ocasiones lo hará en forma de granizo.

La predicción para la jornada de este viernes es de cielos nubosos o cubiertos con chubascos, ocasionalmente tormentosos y que pueden ir acompañados de granizo menudo a partir de la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Vientos de componente sur girando a suroeste por la tarde, fuertes en el litoral; rachas muy fuertes en el litoral y cotas altas del interior.

Así que probablemente habrá que sumar nuevas incidencias a las 148 registradas hasta el momento por el temporal. De hecho, lo ha avisado el propio director provincial de Emergencias 112, Francisco Huelva: "Al temporal le queda hasta las 24.00 horas de hoy, ha habido daños que no se han valorado aún y hay que seguir tomando precauciones".

Las medidas de precaución siguen estando pues vigentes: "no se debe frecuentar ni estar cerca de paseos marítimos porque las olas son de fuerza 7, muy importante y no se expongan innecesariamente, tampoco se recomienda utilizar el coche si no es estrictamente necesario y no debe haber macetas colgando en balcones por la fuerza del viento".

Los Ayuntamientos comienzan el recuento de daños

Mientras tanto y aún con cautela, los ayuntamientos de la provincia han iniciado el balance de daños que no concluirá hasta dentro de algunos días.

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Cartaya están trabajando desde primera hora de la mañana en la reparación de los daños ocasionados por el temporal de lluvia y viento en los tres núcleos urbanos de la localidad, principalmente en los dos costeros: El Rompido y Nuevo Portil, donde han procedido a la retirada de ramas y de los restos que el fuerte viento ha ido dejando a su paso y que han quedado depositados en las vías urbanas y carreteras, convirtiéndose en un peligro para la circulación de vehículos y viandantes.

Como consecuencia de la segunda noche de temporal, los daños en Cartaya se han centrado en la Playa de Nuevo Portil, “donde esta mañana hemos podido comprobar que dos pasarelas han resultado seriamente dañadas por la fuerza del viento y la marea de esta madrugada”. Se trata de las pasarelas situadas en los accesos del Bárbaro y del edificio Puerta Mar, según ha señalado el concejal de Turismo y Playas.

En lo que respecta a la playa, “el temporal se ha llevado la arena que se regeneró el año pasado, generando un talud importante que ha dañado las infraestructuras colindantes”.

Afortunadamente, señalan los responsables municipales, “los clubes y asociaciones naúticas del Río Piedras, a los que ya en días previos se les viene avisando de la fuerza del temporal y de las mareas, han tomado las precauciones oportunas, y de momento no han sufrido desperfectos”.

Aun así, señala el Consistorio, “se han adoptado medidas preventivas y seguimos aconsejando precaución porque el temporal se prolongará varios días más, con rachas fuertes de viento incluidas, y el balance de daños aún no está cerrado”.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que hace varias semanas, justo antes de que se dieran estos problemas causados por las últimas lluvias, el Consistorio, a instancias de la Asociación de Vecinos Portileños, y a través de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, solicitó una reunión con la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Raquel Orts Nebot, “para plantearle la situación que se da en nuestra costa y consensuar medidas que la solucionen de forma definitiva”.

Punta Umbría ya ha anunciado que los daños por el temporal ascenderán a más de un millón de euros, especialmente en El Portil, donde una zona de pasarelas y arena ha quedado totalmente destrozados. También Isla Cristina ha avanzado que pedirá ayudas y que ha iniciado el recuento de los daños, pero aún no ha detallado la cuantía.

La subdelegación del Gobierno ya se ha mostrado comprensiva con los consistorios y ha mostrado su disposición a colaborar con los ayuntamientos en las inversiones necesarias para que la marca turística de Huelva permanezca inalterada de aquí a un mes, cuando se abra la temporada turística más fuerte con el inicio de la Semana Santa.

Precisamente el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, vendrá a Huelva esta mañana de viernes donde visitará la playa de El Portil, y donde se espera que traiga bajo el brazo ayudas inmediatas para poner a disposición de los ayuntamientos.