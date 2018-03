Los Juzgados vuelven a condenar a la UHU a readmitir a una trabajadora de ‘Capítulo 6’

now playing

Los Juzgados de los Social han dictaminado que el despido realizado en mayo de 2016 a una trabajadora del 'Capítulo 6' vuelve a ser nulo, por lo que obliga a la Universidad de Huelva a su readmisión y vuelve a reiterar que “los trabajadores pertenecientes a este colectivo son personal estructural de la Institución como indefinidos no fijos”.

Según la sentencia, “resulta evidente que existen claros indicios de vulneración de la garantía de indemnidad y del derecho a la libertad sindical” no pudiendo sino decretar la nulidad del despido ya que, según el Juzgado de lo Social, por parte de la UHU no se ha “acreditado la existencia de las causas económicas y organizativas que se aducen por la Universidad de Huelva en la carta de despido de la demandante”. La relevancia de esta sentencia es significativa ya que ha quedado probado que el “verdadero motivo de su despido obedece a la pertenencia de la trabajadora al colectivo denominado por la Universidad de Huelva ‘Capítulo 6’, por la afiliación al Sindicato Asociación Onubense de Personal Contratado Capítulo 6 y por las numerosas reclamaciones efectuadas por la trabajadora”.

Con esta sentencia se cierra un ciclo en los Juzgados de lo Social donde la Justicia ha ratificado que la UHU, bajo el mandato del equipo de gobierno del ex rector Francisco Ruiz, realizó un ERE “ilegal” y que todos los despidos de los trabajadores pertenecientes a la Asociación Sindical 'Capítulo 6', a excepción de un caso que está recurrido, son nulos, obligando a la Institución a su readmisión, señala 'Capítulo 6' en un comunicado.

Según 'Capítulo 6', ha quedado probado que todo ese proceso de despidos ilegales ha supuesto un coste para la UHU, reconocido por el propio ex rector, Francisco Ruiz, “superior a los 6 millones de euros”. Igualmente, ha quedado demostrado, según las distintas sentencias judiciales, que en el periodo de gobierno de Francisco Ruiz “se ha vulnerado la garantía de indemnidad y del derecho a la libertad sindical”. Hechos que “evidencian una clara discriminación hacia trabajadores de la Universidad, conllevando una vulneración evidente de sus derechos fundamentales y constitucionales”.

Por tanto, estos cuatro últimos años de la UHU bajo el gobierno del ex rector y su equipo de gobierno han supuesto un “grave atentando a los derechos y relaciones laborales dentro de la Universidad de Huelva, un coste económico vergonzoso para una Administración Pública como la UHU y un deterioro de la imagen de la Institución, enquistando un problema y no buscando el bien general conforme a la legalidad y no favoreciendo un buen clima de trabajo y compañerismo”.

A juicio de esta asociación, “la historia de la UHU no puede quedar marcada por la discriminación, ilegalidad y el derroche. Es tiempo para sembrar la cultura del diálogo como vía de resolución de conflictos y la suma de esfuerzos para que la Universidad de Huelva esté a la vanguardia en todos sus ámbitos: docencia, investigación y transferencia del conocimiento”. Por ello, desde el colectivo reivindicamos “el espíritu del 3 de Marzo como referente de unión y diálogo”.