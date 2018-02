Cs pregunta al Ayuntamiento por las medidas para controlar los botellones y fiestas de menores

now playing

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Huelva también preguntará por la cesión del local para Red madre y por la bonificación de la zona ORA

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, María Martín Leyras, pedirá en el pleno municipal del próximo 5 de marzo “saber qué medidas se están tomando para controlar los botellones de jóvenes en las vías públicas” exigiendo “que se dé una explicación y solución a las fiestas que se producen en locales de los bajos del Estadio Nuevo Colombino”.

Según la portavoz municipal de Cs, “se hacen en locales en bruto, sin seguridad para los que están dentro, sin unos mínimos de sanidad. Los padres y madres de Huelva con hijos adolescentes queremos que esas fiestas, en las que se llega a cobrar entrada incluso, sean controladas por el Ayuntamiento y se tomen medidas para prevenir problemas mayores”.

Además, Martín, en relación a una pregunta que ya se llevó en otoño por Cs al Pleno para que se cumpliera la promesa del equipo de gobierno de ceder un mejor espacio a la asociación Red Madre, ha señalado que es “sólo son una muestra del enorme trabajo de oposición que debemos hacer, al tener que recordar una y otra vez acuerdos o promesas que no se cumplen con Huelva, y debemos volver a preguntar por el local que se iba a buscar y ceder para Red Madre”.

Finalmente, la portavoz municipal de Cs quiere saber “por qué se da un parking gratis en el Ensanche Sur a los clientes que compren en las tiendas del centro, en vez de cumplir la moción de Ciudadanos, aprobada en Pleno, sobre bonificación de zona ORA para esos mismos cliente”. Martín ha asegurado que “no será una medida correcta, pues aparcar tan lejos no garantiza que la gente vuelva a comprar al centro, cuando lo que hay que hacer es que la zona ORA sea para rotar aparcamientos, no para cobrar multas”.