CC OO denuncia que trabajadores de Aguas Teñidas sin formación están sometidos a radiaciones ionizantes

La situación laboral que se vive en Matsa ha trascendido ya a Madrid, donde en la sección de Industria de CC OO se están haciendo eco de las condiciones laborales, de seguridad e higiene que soportan los trabajadores y trabajadoras de la empresa minera propiedad del fondo de Abu Dabi Mubadala y la multinacional suiza Trafigura. Además de poner de manifiesto los problemas que padecen con la exposición ambiental al arsénico, plomo, mercurio y las dudas sobre la vigilancia de la salud derivada de esa exposición, desde la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía se ha denunciado la exposición de determinados trabajadores a radiaciones ionizantes, sobre todo en lo referente al personal de mantenimiento de la planta ubicada en Almonaster.

Respecto a las radiaciones ionizantes (radiactivas) los delegados de Prevención de CC OO en la mina han planteado a la empresa los incumplimientos con respecto a la legislación vigente (RD 783/2001) por el que se aprueba el reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones. En un comunicado dirigido a los trabajadores y a las autoridades advierten de la falta de formación, dosímetros personales, nula vigilancia de la salud, mantenimiento y revisiones de equipos que irradian radiaciones.

Explicaciones de la empresa

Según explica CC OO, “hasta la fecha la explicación expuesta por la empresa minera son las relacionadas con el Real Decreto 783/2001 sobre clasificación de trabajadores y trabajadoras en categoría A y B”. Según la empresa, resalta CC OO, el personal de mantenimiento estaría en categoría B, que son aquellos donde es muy improbable que reciban una dosis efectiva mayor de 6 miliSiervets por año oficial, o una dosis equivalente mayor de 3/10 de los límites establecidos para el cristalino, piel y extremidades”.

Desde CC OO-Industria no están conformes con esta situación y categoría indicada por la empresa. Y entienden desde el sindicato que “las funciones que tienen que hacer los operadores, que son los autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la están realizando los trabajadores de mantenimiento”.

Comisiones Obreras recuerda que uno de los protocolos de Matsa dice que “los trabajadores que manipulen los equipos radiactivos serán operadores de instalaciones radiactivas y estarán debidamente formados en la correcta manipulación de los dispositivos de control de los equipos de radiaciones ionizantes, así como los equipos de protección radiológica”. CC OO asegura que “actualmente el personal de mantenimiento no está autorizado, no posee licencia del CSN, no están capacitados ni debidamente formados tal y como indica el procedimiento de manipulación de equipos radiactivos”.

CC OO ha anunciado que consultará con el Consejo de Seguridad Nuclear con el fin de tomar medidas oportunas y dar una solución que garantice la salud y seguridad de los trabajadores afectados por esta situación.

En una comunicación interna de CC OO, insisten en que “la plantilla de Matsa viene planteando en reiteradas ocasiones a la dirección de la mina la falta de medidas de seguridad, las malas condiciones de trabajo, la elevada exposición al polvo al no funcionar correctamente las extracciones, y los incumplimientos en materia de prevención de riesgos”. “Todos estos asuntos vienen planteándose en los comités de Seguridad y Salud obteniendo una nula respuesta por parte de la empresa”, resaltan.

Para analizar toso esto, desde Comisiones Obreras han explicado que recientemente ha tenido lugar una reunión en Calañas para tratar los problemas existentes en materia de prevención en las minas de Aguas Teñidas.

En dicha reunión estuvieron presentes los representantes de CC OO en el comité de empresa de la mina, Juan Díaz (Secretario General del Sindicato de Industria de Huelva), así como Pepe Casas (responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Industria de CCOO de Andalucía). En la reunión se trataron los problemas que están teniendo los trabajadores y trabajadoras relacionados con la exposición ambiental al arsénico, plomo, mercurio y la vigilancia de la salud con dicha exposición.

Desde la Secretaría de Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO-A, se ha anunciado que se tomarán medidas al respecto. Y han recordado que “la normativa en prevención de riesgos laborales establece que el empresario tiene el deber de proteger a los trabajadores y trabajadoras frente a los riesgos producidos en el entorno de trabajo, así como llevar a cabo la prevención mediante la adopción de las medidas que sean necesarias”.

Con respecto a la vigilancia de la salud, recuerda el sindicato que "es uno de los instrumentos que utiliza la medicina del trabajo para controlar y hacer el seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora. Es decir, la detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud, y evaluar la eficacia del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Empresa, a través de la evaluación del estado de la salud del colectivo de los trabajadores y trabajadoras".

Los positivos por metales pesados detectados tanto en trabajadores de Matsa como en personal de empresas subcontratadas deben ser puestos en conocimiento de las autoridades laborales y sanitarias dependientes de la Junta de Andalucía, aunque una vez consultadas estas administraciones sigue sin haber datos de la afección por arsénico, mercurio y otros contaminantes cancerígenos ni el número de trabajadores afectados en los últimos años. Sin embargo, la autoridad laboral y de Empleo en Huelva sí ha reconocido su existencia en las reuniones mantenidas con los sindicatos tras los positivos habidos en este caso en la mina de Aguas Teñidas.

Otra cosa es llegar a tener una base de datos actualizada para poder hacer un seguimiento pormenorizado de la afección por estos contaminantes en la salud de los trabajadores de los sectores minero, químico e industrial, que es donde se producen la mayoría de los casos en Huelva y otras provincias.