La campaña de mandarinas culminará con más de 250.000 toneladas recogidas

Las expectativas del sector de los cítricos en la provincia de Huelva respecto a la campaña de mandarinas, que está a punto de finalizar, son buenas, ya que prevén llegar a su fin en las próximas semanas superando las 250.000 toneladas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, Lorenzo Reyes, ha precisado que "la climatología ha acelerado un poco la campaña y la fruta ha venido adelantada, aunque de muy buena calidad", no obstante ha señalado que "aún hay algunas parcelas donde los agricultores están recolectando".

Además, Reyes ha señalado que a la maduración anticipada de la fruta "se le ha unido la demanda durante la temporada, que ha sido mayor que la oferta, ya que la recolección ha sido menor que otras campañas", no obstante respecto a la del año pasado se verá aumentada "entre un cinco y un diez por ciento".

A su vez, ha destacado Lorenzo Reyes, "los precios han sido bastante razonables, entre 0,70 y 1,10 euros por kilo", así como las exportaciones que "también han ido a buen ritmo" hacia los principales países consumidores como son Alemania, Francia e Inglaterra. Su comportamiento es crucial para la campaña, ya que la mayor parte de la mandarina onubense se exporta.

No obstante, la temporada no empezó de la mejor forma, ya que las variedades extratempranas "dieron problemas porque la fruta no daba la talla deseada para un mercado que la paga bien", de hecho, el presidente de la asociación ha reconocido que "hubo operaciones que no fueron satisfactorias".

En cuanto a la campaña de la naranja, "si la climatología nos sigue perdonando como hasta ahora, también irá bien, ya que hace unas semanas cuando España estaba bloqueada por la nieve, Huelva era una zona privilegiada". De momento, ha remarcado, "los precios son muy aceptables, por encima de los del año pasado".

Sobre los trabajadores, ha recordado que se ha seleccionado más del 80 por ciento del millar de trabajadores que serán contratados en origen en Marruecos, más los repetidores. "Ahora lo que tiene es que venir la gente y que no falle nadie", ha remarcado Reyes.

Por todo ello, Huelva sigue siendo la principal provincia productora de mandarina con el 57 por ciento del volumen total de la comunidad, y la segunda productora de naranja dulce.