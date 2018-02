Isla Cristina se ahorra 12.000 euros al año en pagos a la SGAE

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Se celebró el preceptivo pleno del mes de febrero y entre otras cuestiones se aprobó solicitar a la Junta de Andalucía la renovación de emisiones de la Emisora Municipal y recuperar el espacio público, de uso privado, dentro del Parque Central, entre otros asuntos de interés local

El ayuntamiento de Isla Cristina celebró el pleno de febrero, coincidiendo con el último jueves de cada mes, y donde se trataron algunos temas de interés local. El primero de ellos, la solicitud del ayuntamiento a la Junta de Andalucía, de una nueva prórroga de emisiones, por otros diez años, de la radio municipal Radio Isla Cristina, como vienen sucediendo desde hace décadas.

En este sentido, el Portavoz Andalucista, aseguró que “la radio municipal es un bien común, necesaria y muy útil que informa y ayuda a transmitir las costumbres, tradiciones y eventos de la localidad”.

Después se trató otra moción, también aprobada por unanimidad, por la que el ayuntamiento se adhiere a un convenio existente entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por el que se reducirán los pagos a éstos últimos por los diferentes espectáculos musicales que se realizan en Isla Cristina durante todo el año.

Con este nuevo convenio se ahorrará a las arcas municipales en torno a los 12.000 euros anuales, aunque este hecho no fue óbice para que Zamudio mostrara su disconformidad con que “el ayuntamiento esté obligado a pagar hasta por traer una verbena o llevar a cabo una gala benéfica en el teatro, esto no es de recibo”, poniendo el énfasis en que “prefiero ir a los tribunales y luego llegar a un acuerdo con la SGAE porque sus condiciones me parecen abusivas”.

También se aprobó una moción que intenta recuperar un espacio público situado dentro del Parque Central que una concesión privada está usando, habiendose cumplido el tiempo estipulado para tal fin. El objetivo del ayuntamiento es que este espacio revierta al consistorio y dedicarlo a otra actividad o volverlo a licitar. Como apuntó Zamudio, “al principio de la concesión, se explotó bien y ofrecía un buen servicio aunque transcurrido el tiempo esto fue cambiando, por los motivos que fueren, y unido a los actos vandálicos que ha sufrido, esta realidad necesita un cambio evidente de mejora”.

Cuando apenas se llevaba una hora de pleno y ante las interrupciones de un portavoz de la oposición, la alcaldesa decidió desalojarle de la sala, lo que provocó que el resto de sus compañeros también se fueran y el otro grupo opositor. Para el Portavoz Andalucista, Paco Zamudio, “no es conveniente que esta práctica se convierta en algo habitual” pidiéndole a la alcaldesa “más cintura”, en clara referencia a que se tenga un poco más de paciencia a favor del debate democrático.